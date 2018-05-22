Уолл-стрит выросла благодаря паузе в торговом споре США и Китая, в лидерах - акции промсектора

Американский фондовый рынок повысился в понедельник, при этом рост акций промышленного сектора позволил индексу Dow достичь максимального уровня закрытия более чем за два месяца на фоне ослабления беспокойства по поводу возможной торговой войны между США и Китаем.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в воскресенье, что Вашингтон и Пекин поставили торговую войну “на паузу”, договорившись на время отказаться от введения взаимных пошлин на импорт. Китай в понедельник отметил значительное снижение напряженности в торговых отношениях двух стран.

Промышленный сектор S&P вырос на 1,5 процента. Акции Boeing, которая продает около четверти своих коммерческих самолетов китайским потребителям, подскочили в цене на 3,6 процента. Они показали наибольший процентный рост среди компонентов Dow и подтолкнули вверх индекс “голубых фишек”.

Индекс Russell 2000 поднялся на 0,7 процента, достигнув рекордного максимума закрытия четвертую сессию подряд, хотя динамика акций компаний малой капитализации и хуже, чем у крупных компаний.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 1,21 процента до 25.013,29 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,74 процента до 2.733,01 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,54 процента, поднявшись до 7.394,04 пункта.

Акции General Electric подорожали на 1,9 процента. Компания в понедельник подтвердила планы слияния транспортного подразделения и производителя железнодорожного оборудования Wabtec, бумаги которой подскочили примерно на 2,5 процента.

Акции производителей чипов, в число главных клиентов которых входят китайские компании, также укрепили позиции.

Бумаги Micron Technology Inc, которая улучшила прогноз на текущий квартал, прибавили в цене 3,9 процента, оказавшись в лидерах роста среди компонентов S&P.