Фондовые индексы США слабо растут в начале торгов

Американский рынок акций начал торги в среду слабым повышением, отреагировав на снижение доходность US Treasuries, при этом геополитические риски и попытки прогнозировать денежно-кредитную политику остаются важнейшими вопросами на повестке дня инвесторов.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 1 базисный пункт, до 3,06%.

КНДР в среду объявила об отмене переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, запланированных на 16 мая, передает северокорейское информагентство ЦТАК. При этом Северная Корея пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, упало на 3,7% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,287 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно уточненным данным, в марте количество новостроек выросло на 3,6% - до 1,336 млн, тогда как ранее сообщалось о повышении всего на 1,9% - до 1,319 млн.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали в прошлом месяце сокращение показателя на 2,2% с ранее объявленного мартовского уровня - до 1,29 млн.

Рост промышленного производства в США в апреле совпал с пересмотренным уровнем за март - 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты в среднем ожидали усиления подъема с ранее объявленных 0,5% в марте до 0,6% в апреле.

Котировки акций компании ветеринарной диагностики Abaxis подскочили на 15,5% после того, как Zoetis объявила о ее покупке за $2 млрд, то есть с премией 16% к цене на закрытие торгов 15 мая. Бумаги Zoetis стабильны.

Цена ADR фармкомпании Teva поднялась на 4,9%, так как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в I квартале удвоил вложения в ее бумаги.

Рыночная стоимость оператора универмагов Macy's Inc. увеличилась на 7,5% благодаря позитивной квартальной отчетности, включая рост сопоставимых продаж.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск 16 мая поднялся на 45,14 пункта (0,18%) и составил 24751,55 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,90 пункта (0,29%) - до 2719,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,45 пункта (0,35%) и составил 7377,08 пункта.