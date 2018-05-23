Уолл-стрит снизилась из-за неопределенности вокруг торговых переговоров США и КНР

Акции США завершили торги вторника на отрицательной территории на фоне неопределенности вокруг итогов торговых переговоров Вашингтона и Пекина и снижения энергетического и промышленного секторов.

Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что недоволен последним этапом переговоров с Китаем. Трамп также сообщил о “существенной вероятности” того, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не состоится 12 июня, как было запланировано.

Промышленный сектор сбавил 1,3 процента, день спустя после рекордного почти за два месяца подъема, спровоцированного оптимизмом в связи с паузой в торговом споре США и Китая. Энергетические акции также снизились на 1,3 процента.

Акции Tesla Inc подешевели на 3,3 процента, достигнув минимума на момент закрытия с начала апреля после того, как издание Consumer Reports сообщило о проблемах в тормозной системе нового электромобиля компании Model 3.

Индекс Dow Jones снизился на 0,72 процента до 24.834,41 пункта, индекс S&P 500 - на 0,31 процента до 2.724,44 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,21 процента до 7.378,46 пункта.

Акции Micron Technology Inc выросли на 6,4 процента после того, как производитель чипов памяти объявил о программе обратного выкупа акций стоимостью $10 миллиардов.

Акции Kohl’s подешевели на 7,4 процента после того, как ритейлер спрогнозировал замедление роста продаж во втором полугодии.