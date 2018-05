Уолл-стрит выросла благодаря акциям ритейлеров, техсектору

Уолл-стрит выросла в среду за счет подорожания акций ритейлеров и технологических фирм, в то время как индекс компаний малой капитализации Russell 2000 достиг рекордного пика, несмотря на подъем доходности госбондов США до максимума почти семи лет.

Акции компаний малой капитализации продолжили показывать лучшую динамику, чем их более крупные конкуренты. Russell 2000 достиг рекордного максимума, завершив торги ростом на 1 процент.

Акции Macy’s Inc подорожали на 10,8 процента после того, как оператор универмагов отчитался о превзошедших ожидания квартальных результатах и повысил прогноз прибыли.

Результаты Macy’s толкнули вверх акции других компаний сектора: J.C. Penney Co Inc, Kohl’s Corp, Nordstrom Inc и Target Corp.

Доходность 10-летних госбондов США достигла отметки в 3,10 процента впервые с июля 2011 года, продолжив оказывать давление на акции.

По настроениям инвесторов ударили возобновившиеся опасения вокруг КНДР после того, как Пхеньян отменил переговоры на высшем уровне с Сеулом и поставил под вопрос проведение встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Индекс Dow Jones вырос на 0,25 процента до 24.768,93 пункта, индекс S&P 500 - на 0,41 процента до 2.722,46 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,63 процента до 7.398,30 пункта.

Девять из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги на положительной территории, снижением закрылись индекс коммунальных услуг и недвижимости. Техсектор прибавил 0,4 процента.

Акции Facebook Inc подешевели на 0,6 процента на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг выступит в Европарламенте, ответив на вопросы депутатов о несанкционированном доступе к данным пользователей соцсети.