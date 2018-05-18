Фондовая Америка торгуется разнонаправленно

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренные и разнонаправленные изменения в начале сессии в пятницу, инвесторы следят за корпоративными новостями и переговорами между США и Китаем.

Все три основных фондовых индекса готовятся завершить эту неделю в минусе.

В пятницу американские СМИ сообщили, что официальная делегация КНР, находящаяся с визитом в Вашингтоне, предложила президенту США Дональду Трампу увеличить закупки ряда американских товаров, чтобы сократить значительный дисбаланс во внешней торговле.

Ранее американская сторона требовала сократить профицит Китая во внешней торговле с США на $200 млрд к 2020 году с $375 млрд в 2017 году, однако Пекин не согласился с подобными требованиями.

"Риски срыва переговоров США с Китаем сохраняются, плюс доходность 10-летних US Treasuries по-прежнему превышает 3%, - говорит глава отдела исследований ADS Securities Константинос Антис. - Мы советуем трейдерам сохранять осторожность и ориентироваться на краткосрочную перспективу".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск 18 мая повысился на 36,08 пункта (0,15%) и составил 24750,06 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,57 пункта (0,06%) - до 2718,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,82 пункта (0,13%) и составил 7372,66 пункта.

кции производителя продуктов питания Campbell Soup дешевеют на 12% на новости об уходе в отставку CEO компании Дэниз Моррисон, которая возглавляла ее с 2011 года. Между тем ранее компания отчиталась об увеличении квартальной выручки на 15%, до $2,13 млрд, а ее скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Капитализация Applied Materials упала на 8,8% после того, как чипмейкер обнародовал слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Стоимость акций ритейлера Nordstrom снизилась на 10% из-за слабой отчетности.

Цена акций производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. выросла на 2,7%. Компания увеличила в полтора раза свою чистую прибыль во втором финквартале, завершившемся 29 апреля, до $1,2 млрд, хотя ее скорректированная прибыль и не оправдала ожиданий рынка - $3,14 на акцию против ожидавшихся $3,3.

Акции фармкомпаний Amgen Inc. и Novartis AG дорожают на 1,1% и 0,2% соответственно на новости, что американские регуляторы одобрили их совместно разработанное инновационное лекарство против мигреней.