Уолл-стрит закрылась в минусе из-за беспокойства о торговле, росте цен на нефть

Уолл-стрит завершила волатильные торги четверга снижением из-за беспокойства инвесторов о растущей напряженности в торговле и подъема цен на нефть.

Комментарии президента США Дональда Трампа о том, что Китай “стал очень избалован торговлей”, заставили усомниться в его стремлениях избежать торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками, усилив волнение инвесторов к началу второго раунда переговоров Вашингтона и Пекина.

Цены на нефть выросли до максимума за три с половиной года на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, которая позволяет ожидать сокращения поставок нефти. Энергетический индекс S&P поднялся на 1,3 процента, показав максимальный прирост среди основных секторов S&P 500.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,22 процента до 24.713,98 пункта, индекс S&P 500 - на 0,09 процента до 2.720,13 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,21 процента до 7.382,47 пункта.

Акции так называемых защитных секторов оказались в числе аутсайдеров среди 11 основных секторов S&P 500. Чувствительные к изменению процентных ставок телекоммуникационный сектор, сектор недвижимости и акции электроэнергетических компаний снизились на фоне роста доходности госбондов США.

Акции Cisco Systems оказали наибольшее давление на S&P 500 и Nasdaq, подешевев на 3,8 процента, несмотря на то, что прибыль и выручка компании превзошли прогнозы. Согласно аналитической записке Citigroup, инвесторы ощущают, что технологическая компания теряет долю рынка.

Технологический сектор S&P 500 снизился на 0,5 процента.