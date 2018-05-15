Уолл-стрит слегка выросла, акции защитных секторов подешевели

Уолл-стрит завершила волатильную сессию понедельника небольшим ростом основных индексов на фоне слабости акций защитных секторов и внушающих оптимизм комментариев президента США Дональда Трампа в отношении китайской ZTE Corp.

Индекс S&P 500 утратил часть позиций после достижения ранее в сессию максимума за примерно два месяца, но закрылся на положительной территории четвертый торговый день подряд.

Трамп в воскресенье пообещал помочь китайской технологической компании ZTE Corp “вернуться в бизнес, быстро”, примерно спустя месяц после того, как министерство торговли США запретило американским компаниям продавать фирме оборудование в течение семи лет.

Американский лидер пошел на уступки Пекину в преддверии переговоров на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира, которые начинаются на этой неделе и направлены на урегулирование растущих торговых противоречий.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,27 процента до 24.899,41 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,09 процента до 2.730,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,11 процента, поднявшись до 7.411,32 пункта.

Среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500 наибольшие потери в процентном выражении понесли акции защитных секторов, включая сектор коммунальных услуг, телекоммуникационный сектор и сектор недвижимости.

В лидерах роста оказались бумаги сектора здравоохранения.

Комментарии Трампа спровоцировали рост бумаг американских поставщиков ZTE.

Акции Acacia Communications подорожали на 8,7 процента, Oclaro Inc - на 2,9 процента, а Lumentum Holdings Inc - на 2,2 процента.

Акции Xerox Corp подешевели на 4,3 процента, после того как производитель принтеров и копировальных машин отказался от сделки по слиянию с японской корпорацией Fujifilm Holdings, сумма которой оценивалась в $6,1 миллиарда.