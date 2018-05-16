Уолл-стрит закрылась в минусе из-за роста доходности госбондов США

Рост доходности гособлигаций США до максимума почти за семь лет оказал давление на индексы Уолл-стрит во вторник, после того как оптимистичные данные о розничных продажах спровоцировали беспокойство об инфляции. Инвесторы также воздерживались от рисков в преддверии торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Все три основных индекса американского фондового рынка закрылись в минусе, при этом S&P 500 прервал 4-дневную победную серию, а Dow Jones понес потери впервые за восемь сессий.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до максимума с июля 2011 года, способствовав подъему индекса доллара до максимума на момент закрытия торгов в 2018 году и укрепив ожидания рынка насчет дальнейшего повышения ставок ФРС.

Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли.

Базовый показатель розничных продаж - без учета бензина, автомобилей, стройматериалов и общественного питания - вырос в месячном исчислении на 0,4 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,78 процента до 24.706,41 пункта, индекс S&P 500 - на 0,68 процента до 2.711,45 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,81 процента до 7.351,63 пункта.

Одиннадцать основных секторов S&P закрыли торги снижением за исключением энергетического сектора. В лидерах падения - сектор недвижимости, здравоохранения и технологий.

Бумаги Home Depot Inc просели на 1,6 процента, так как продажи крупнейшей американской сети магазинов по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов не оправдали прогнозы Уолл-стрит.