Уолл-стрит выросла, рыночная капитализация Apple вблизи $1 трлн

Уолл-стрит выросла в четверг, а рыночная капитализация Apple приблизилась к $1 триллиону после того, как менее сильный, чем ожидалось, подъем потребительских цен в США в апреле ослабил опасения о повышении ставок Федрезервом.

Акции Apple выросли на 1,43 процента, достигнув рекордного максимума на момент закрытия в $190,04. На прошлой неделе компания объявила о плане обратного выкупа акций на сумму $100 миллиардов. Если бумаги производителя iPhone подорожают еще примерно на 7 процентов, Apple станет первой компанией с рыночной капитализацией в $1 триллион.

Инфляция в США составила 0,2 процента в апреле в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента.

Более сильное ускорение инфляции могло усугубить опасения о более агрессивном повышении ставок ФРС.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,80 процента до 24.739,53 пункта, индекс S&P 500 - на 0,95 процента до 2.723,07 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,89 процента до 7.404,98 пункта.

Бумаги CenturyLink выросли на 7,54 процента после того, как телекоммуникационная компания отчиталась о финансовых результатах за первый квартал. Телекоммуникационный сектор в результате прибавил 1,9 процента.

Акции AXA Equitable Holdings, американского подразделения французского страховщика AXA, подорожали на 1,7 процента после IPO, ставшего крупнейшим в США в 2018 году.