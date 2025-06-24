Турция введет лимиты на переводы стейблкоинов и задержку вывода средств

Министерство финансов Турции подготовило строгие правила криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Об этом сообщают местные СМИ.

Криптоплатформы обяжут собирать подробную информацию о происхождении и цели каждого перевода. Пользователи должны предоставить описание транзакции длиной не менее 20 символов для каждой операции.

В случаях когда Travel Rule не применяется, платформы будут задерживать большинство выводов на 48 часов и на 72 часа при первом снятии с любого счета.

Ведомство также введет лимиты на переводы стейблкоинов, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств — $3000 в день и $50 000 в месяц. Полное соблюдение обязательств по Travel Rule позволит платформам вдвое увеличить пороговые значения.

Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что меры призваны обуздать преступное злоупотребление, не подавляя законную деятельность.

«Помимо административных санкций, к платформам, не соблюдающим новые правила, могут быть применены различные правовые и финансовые санкции, включая отказ в выдаче лицензии или ее аннулирование», - сказал чиновник.

Однако переводы, связанные с предоставлением ликвидности, маркетмейкингом и арбитражем при подтверждении источника средств освободят от ограничений при условии полного контроля со стороны платформы.

Новые правила станут частью усиления надзора властей Турции за поставщиками услуг криптоактивов и приведут локальное регулирование в соответствие с международными стандартами.

С 2023 года Минфин анонсировал имплементацию правил FATF в регулирование цифровых валют для исключения государства из «серого списка», в котором оно находится с октября 2021 года.

Напомним, с 25 февраля 2025 года турецкие пользователи, осуществляющие криптотранзакции на сумму свыше 15 тыс. TRY (около $425), обязаны предоставлять торговым платформам идентификационные данные.