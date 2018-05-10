Уолл-стрит закрылась в плюсе на фоне роста цен на нефть

Уолл-стрит закрыла торги среды подъемом, так как рост цен на нефть оказал поддержку бумагам энергосектора на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки с Ираном.

Все секторы, кроме электроэнергетического и телекоммуникационного, завершили сессию в плюсе, поскольку инвесторы, которые воздерживались от торгов в течение нескольких дней до решения Трампа, вернулись на рынок.

Решение Трампа выйти из международного соглашения, заключенного с целью предотвратить получение Ираном ядерного оружия, стало хорошей новостью для инвесторов, которые делали ставку на рост цен на нефть. Нефтяные котировки достигли пика трех с половиной лет, поскольку инвесторы ожидают, что выход США из ядерной сделки увеличит риски конфликта на Ближнем Востоке и приведет к сокращению мировых поставок нефти.

Энергосектор S&P подскочил на 2,03 процента. За текущий квартал он набрал уже 12,6 процента, больше, чем любой другой сектор.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,75 процента до 24.542,54 пункта, индекс S&P 500 - на 0,97 процента до 2.697,79 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1 процент до 7.339,91 пункта.

Бумаги Alphabet Inc подорожали на 2,87 процента, оказав наибольшую поддержку S&P 500. Акции Facebook Inc выросли на 2,09 процента.

Стоимость бумаг Walt Disney снизилась на 1,79 процента, хотя компания отчиталась о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит.