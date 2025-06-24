В Беларуси определили порядок возмещения части расходов на покупку котельного оборудования на пеллетах

Постановлением Совмина № 346 от 23 июня 2025 года определен порядок возмещения гражданам части расходов на приобретение котельного оборудования, работающего на древесных топливных гранулах (пеллетах).

Речь идет об оборудовании, производителями которого являются юридические лица Беларуси и государств - членов Евразийского экономического союза, для теплоснабжения одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах.

Для возмещения части расходов на приобретение котельного оборудования для теплоснабжения жилых домов гражданин должен представить в районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов в Минске (уполномоченные органы) по месту нахождения жилого дома документы, подтверждающие выполнение специализированной организацией пусконаладочных работ на котельном оборудовании.

Такой документ должен содержать следующие сведения: наименование документа, дата его составления; тип и заводской номер котла (при приобретении котла); адрес места установки котельного оборудования; содержание работ, выполненных при пусконаладочных работах на котельном оборудовании; должность, инициалы, фамилия и подпись лица, ответственного за выполнение пусконаладочных работ на котельном оборудовании.

Госорган в течение 5 банковских дней со дня принятия решения о возмещении части расходов представляет заявку на перечисление средств и расчеты сумм возмещения части расходов в территориальный орган государственного казначейства для перечисления их на текущий счет гражданина.

Решение об отказе в принятии заявления о возмещении части расходов принимается уполномоченным органом в соответствии с основаниями, предусмотренными законодательством об административных процедурах.

Уполномоченный орган также осуществляет учет граждан, которым возмещена часть расходов на приобретение котельного оборудования для теплоснабжения жилых домов.