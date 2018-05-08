Последнее обновление: 08.05.2018 10:04

Уолл-стрит закрылась в плюсе за счет бумаг Apple

Уолл-стрит закрылась на положительной территории в понедельник при поддержке бумаг Apple, которые укрепились шестую сессию подряд, и роста цен на нефть до максимума с 2014 года.

Энергетический индекс S&P закрыл сессию подъемом на 0,18 процента, частично растеряв набранное в ходе торгов преимущество после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что во вторник объявит о решении в отношении ядерной сделки с Ираном.

Бумаги Apple подорожали на 0,72 процента, продолжив рост, начавшийся после публикации результатов компании на прошлой неделе и сообщения о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в производителе iPhone. Баффет сказал CNBC в понедельник: “Я хотел бы владеть 100 процентами компании”.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,39 процента до 24.357,32 пункта, индекс S&P 500 - на 0,35 процента до 2.672,63 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,77 процента до 7.265,21 пункта.

Семь из 11 основных секторов S&P закрылись в плюсе, при этом технологический индекс вырос на 0,79 процента.

Бумаги AthenaHealth подскочили на 16,39 процента, так как хедж-фонд Elliott Management предложил купить компанию, занимающуюся технологиями в сфере медицины, примерно за $6,5 миллиарда.

Электроэнергетический сектор, сектор здравоохранения, второстепенных товаров и услуг, а также телекоммуникаций закрыли торги в минусе.

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