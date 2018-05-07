Фондовый рынок США растет в понедельник

Американские фондовые индексы растут в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск в понедельник вырос на 178,56 пункта (0,74%) и составил 24441,07 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,03 пункта (0,56%) - до 2678,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 50,45 пункта (0,7) и составил 7260,07 пункта.

Драйверами роста являются акции энергетических компаний, повышающихся благодаря увеличению цен на нефть.

Стоимость WTI поднялась выше $70 за баррель впервые с 2014 года на фоне растущей уверенности инвесторов в том, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана, пишет MarketWatch.

В минувшие выходные он вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным" для Соединенных Штатов. Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.

"Сейчас есть ощущение, что рынки не слишком обеспокоены возможным усилением геополитических рисков из-за отношений между США и Ираном. Однако посмотрим, что будет, когда дата принятия США решения по Ирану приблизится", - отмечает аналитик ADS Securities Константинос Антис.

Котировки бумаг американских нефтекомпаний Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и ConocoPhillips прибавляют в ходе торгов в понедельник соответственно 2%, 1,9% и 1,7%.

Индикатор энергетических компаний в индексе S&P 500 является лидером роста, прибавляя в ходе торгов 1,5%.

Настрой инвесторов остается позитивным после пятничных данных по рынку труда США, согласно которым безработица в стране опустилась ниже уровня в 4% впервые с 2000 года.

Как сообщило Министерство труда США, безработица в апреле уменьшилась до 3,9% с мартовских 4,1%. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося экспертами роста на 193 тыс.

В понедельник трейдеры ждут выступлений трех представителей Федеральной резервной системы (ФРС), полагая, что они могут дать намеки на будущую политику Центробанка. В частности, на 7 мая намечены выступления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Тома Баркина, а также глав ФРБ Чикаго и Далласа Чарльза Эванса и Роберта Каплана.

Акции Starbucks Corp. подорожали на 0,3%. Ранее стало известно о партнерском соглашении между Nestle SA и Starbucks, по которому швейцарская компания получила глобальные права на продажу потребительской продукции Starbucks. Nestle заплатит в рамках сделки $7,15 млрд.

Стоимость бумаг Gramercy Property Trust, управляющей активами в сфере коммерческой недвижимости, взлетела на 15,5% на информации о том, что ее приобретет Blackstone Group LP, крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций, за $7,6 млрд.

Цена акций International Flavors & Fragrances Inc. опустилась на 4,8%. Компания, производящая ароматические вещества и активные компоненты для косметической продукции, объявила о приобретении израильского конкурента Frutarom Industruies Ltd. за $7,1 млрд.

Бумаги Berkshire Hathaway подорожали на 0,9%. Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета в первом квартале 2018 года зафиксировала чистый убыток впервые с 2009 года.

В ходе годового собрания акционеров Berkshire, прошедшего в минувшую субботу, У.Баффет заверил акционеров в том, что компания продолжит успешную деятельность и после его ухода, обрисовав план преемственности руководства.

Стоимость акций Tyson Foods Inc. увеличилась на 0,9%, несмотря на то, что показатели прибыли и выручки производителя продуктов питания во втором финансовом квартале оказались хуже ожиданий рынка.

Капитализация Athenahealth Inc., разработчика программного обеспечения и облачных сервисов для нужд здравоохранения, выросла на 24% на информации о том, что американский хедж-фонд Elliott Management Corp. предложил купить компанию за $6,46 млрд.