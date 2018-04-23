Доллар вблизи двухнедельного пика на фоне роста доходности госбондов США

Доллар торговался вблизи двухнедельного пика к корзине основных валют в понедельник на фоне роста доходности госбондов США, в то время как ослабление опасений о глобальных политических угрозах оказало давление на безопасную иену.

Индекс доллара к 8.42 вырос на 0,1 процента до 90,405, удерживаясь вблизи двухнедельного пика в 90,477, достигнутого в пятницу.

Поддержку доллару оказал рост доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних госбондов достигла отметки 2,979 процента - максимума с января 2014 года.

К иене доллар также прибавил 0,1 процента до 107,77 после подъема до отметки 107,89 - максимума двух месяцев. По словам участников рынка, давление на японскую валюту оказало ослабление тревог вокруг глобальных политических рисков.

СМИ КНДР в субботу сообщили, что Северная Корея немедленно останавливает ядерные испытания и закрывает испытательный полигон, делая ставку на экономический рост и приверженность миру.

Напряженность в торговых отношениях Китая и США также, похоже, идет на спад, сказал Стивен Иннес из Oanda в Сингапуре.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,2269 после снижения до двухнедельного минимума в $1,2250 в пятницу.

Фунт стерлингов прибавил 0,1 процента до $1,4016. На прошлой неделе британская валюта потеряла 1,7 процента - максимально с начало февраля.

По фунту ударили более слабые, чем ожидалось, данные об инфляции и розничных продажах в Британии, а также комментарии главы Банка Англии Марка Карни, которые, по мнению трейдеров, указали на ослабление намерения регулятора повысить ставку в мае из-за “смешанных” экономических данных.