Доллар вблизи двухнедельных минимумов на фоне восстановления аппетита к риску

Доллар торговался вблизи двухнедельных минимумов к корзине основных валют в среду после того, как обещание председателя КНР Си Цзиньпина понизить пошлины на импорт ослабило опасения инвесторов о торговом конфликте США и Китая.

Индекс доллара к 8.45 торговался на уровне 89,567, вблизи достигнутой во вторник отметки 89,542 - минимума с 28 марта.

Си пообещал еще больше открыть экономику КНР для зарубежных инвесторов и понизить пошлины на импорт части продукции, похоже, пытаясь сгладить противоречия с США.

Восстановление аппетита к риску поддержало сырьевые валюты, а также валюты развивающихся рынков и оказало давление на доллар и японскую иену.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,2363, торгуясь вблизи достигнутой во вторник отметки $1,2378 - максимума с 28 марта.

Единую европейскую валюту поддержали комментарии члена руководства Европейского центробанка Эвальда Новотны, который сказал в интервью Рейтер, что регулятор свернет программу скупки активов к концу года. Таким образом, ЕЦБ получит возможность впервые с 2011 года повысить ключевую ставку.

Канадский доллар торговался без резких колебаний на уровне 1,2599 за доллар США. Во вторник канадская нацвалюта достигла пика семи недель в 1,2588 за счет подъема цен на нефть и ослабления страхов о торговой войне КНР и США.

Иена прибавила 0,1 процента к доллару, торгуясь на уровне 107,09 и восстановив часть потерь предыдущей сессии, когда японская нацвалюта снизилась на 0,4 процента.