Доллар достиг трехмесячного пика на фоне роста доходности гособлигаций США

Доллар во вторник установил трехмесячный максимум к корзине основных мировых валют, поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций, которые приблизились к психологически важной отметке в 3 процента.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США достигла в понедельник максимальной отметки за более чем четыре года - 2,998 процента - на фоне беспокойства по поводу увеличения объемов предложения госдолга и инфляционного давления из-за роста цен на нефть.

Позднее доходность этих бумаг отошла от этого уровня и на азиатских торгах во вторник находилась около отметки 2,964 процента.

Доходность двухлетних казначейских облигаций на этой неделе достигла отметки 2,483 процента, максимума с сентября 2008 года.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднимался вплоть до отметки 91,076, максимума с 12 января. Затем он стабилизировался вблизи 90,870.

Доллар установил двухмесячный максимум к японской иене, достигнув отметки 108,87 иены, прежде чем опуститься до 108,76 иены, что на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия.

В понедельник доллар подскочил почти на 1 процент, продемонстрировав сильнейший однодневный рост в процентном выражении.

Евро удерживается около отметки $1,2216, отыграв понесенные ранее во вторник потери, когда он снизился до $1,2185, минимального уровня с 1 марта.