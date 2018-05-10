Доллар у максимума 4 с половиной месяцев, в фокусе - рост ставок в США

Доллар удерживал преимущество в четверг после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше психологически важной отметки в 3 процента, в то время как инвесторы ждали данных о потребительских ценах, которые могут указать на ускорение инфляции.

Индекс доллара к корзине шести основных валют к 8.26 МСК торговался без резких колебаний на отметке 93,03 после роста до максимума четырех с половиной месяцев в 93,42.

“Рост процентных ставок в США толкает доллар вверх”, - сказал рыночный экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сэра, добавив, что настроения инвесторов на данный момент лучше, чем в феврале, когда беспокойство о росте ставок ударило по котировкам акций.

Данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в 15.30 МСК, как ожидается, покажут, что годовая базовая инфляция повысилась до 2,2 процента в апреле, что стало бы максимальным показателем более чем за год.

Доходность 10-летних казначейских бондов США поднялась выше 3 процентов в среду и находилась около максимума 2014 года в 3,041 процента.

Доллар практически не изменился по отношению к иене, торгуясь на отметке 109,76 иены, но остался вблизи трехмесячного пика в 110,05 иены, достигнутого 2 мая.

Евро в среду опустился до минимума четырех с половиной месяцев в $1,1823, демонстрируя снижение в течение шести из последних семи сессий. К 8.26 МСК единая европейская валюта укрепилась на 0,09 процента до $1,1862.

Британский фунт стерлингов вырос на 0,12 процента до $1,3565.