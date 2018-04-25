Доллар в плюсе на фоне подъема доходности госбондов до 4-летнего максимума

Доллар вырос в среду, приблизившись к недавно достигнутому максимуму четырех месяцев, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 3 процентов, пробив пик с начала 2014 года.

Утром индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,19 процента до 90,936. Накануне он поднялся до 91,016, максимума с 12 января, однако снижение Уолл-стрит ухудшило аппетит инвесторов к риску, замедлив ралли американской нацвалюты к основным валютам.

Опубликованные во вторник данные о потребительской уверенности в США и продажах новых домов укрепили уверенность в том, что крупнейшая в мире экономика продолжит расширяться в следующие несколько кварталов.

К иене доллар вырос на 0,18 процента до 109,01 иены. Днем ранее доллар достиг пика двух с половиной месяцев на уровне 109,200 иены.

Спред доходности 10-летних госбондов США и Германии на этой неделе достиг максимума 29 лет, а спред доходности американских и японских облигаций - пика почти 11 лет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США ускорила рост и коснулась четырехлетнего максимума в 3,009 процента.

Британский фунт стерлингов снизился к доллару на 0,11 процента до $1,3964. Во вторник фунт упал до месячного минимума в $1,3919, но позднее отыграл потери.

Австралийский доллар подешевел на 0,36 процента до $0,7575.

Новозеландский доллар расширил потери, снизившись на 0,35 процента до $0,7093.