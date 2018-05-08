Доллар у пика 4 месяцев, в фокусе - решение Трампа в отношении ядерной сделки

Доллар удерживался у пика четырех месяцев во вторник при поддержке роста доходности госбондов и оптимистичного прогноза экономики США, оставляя основных соперников, например евро, и другие валюты, в числе которых аргентинский песо, под давлением.

В фокусе внимания участников рынка - решение президента США Дональда Трампа о будущем международного ядерного соглашения с Ираном, из которого республиканец неоднократно угрожал выйти.

Ожидается, что Трамп объявит о решении в 21.00. Выход Вашингтона из сделки, которая предусматривает смягчение экономических санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы, повлияет на аппетит к риску на глобальных рынках.

Ослабление беспокойства рынка о рисках торгового спора США и Китая и отношениях с КНДР позволило инвесторам за прошедший месяц вновь переключиться на фундаментальные факторы, поддерживающие доллар.

К 8.12 доллар торговался без изменений к иене на отметке 109,08 иены после роста до 109,400 днем ранее. Иена обычно пользуется спросом в период политической напряженности и волатильности рынка.

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,11 процента до 92,848 после подъема до 92,974, максимума с 28 декабря.

Поддержку валюте оказало падение евро ниже $1,19 впервые с начала года в понедельник из-за неоправдавших ожидания данных о промышленных заказах в Германии и настроениях инвесторов в еврозоне.

Во вторник евро снизился к доллару на 0,08 процента до $1,1911, днем ранее опустившись до $1,1897, минимума более четырех месяцев.

Сохраняющееся беспокойство о росте процентных ставок в США стимулировало распродажу валют Латинской Америки: мексиканский, чилийский и аргентинский песо за прошедшие торги сбавили к доллару более 1 процента, а бразильский реал потерял 0,84 процента.

Австралийский доллар подешевел на 0,25 процента до $0,7498 после выхода пессимистичных данных о розничных продажах в стране за март.

Новозеландский доллар торговался практически без изменений на отметке $0,7013.