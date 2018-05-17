Доллар вблизи 5-месячного пика, политическая неопределенность в Италии давит на евро

Доллар удерживался вблизи максимума пяти месяцев в четверг после снижения евро до пятимесячного минимума на фоне опасений о том, что политическая неопределенность в Италии может сказаться на всей еврозоне.
Евро к 8.38 торговался у отметки $1,1823 после снижения до $1,1763 накануне - минимума с 18 декабря. С начала недели единая европейская валюта потеряла почти 1 процент.
Давление на евро оказывает политическая неопределенность в Италии, где популистские партии объявили о намерении создать коалицию, надеясь возглавить новое правительство.
Согласно проекту программы потенциальной коалиции с участием “Движения пяти звезд” и “Лиги”, партии планируют попросить Европейский центробанк списать часть долга Италии в размере 250 миллиардов евро.
Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,17 процента до 93,237, но удерживался вблизи отметки 93,632 - максимума с 19 декабря, достигнутого в среду.
Фунт стерлингов вырос на 0,38 процента до $1,3544 после того, как газета The Telegraph сообщила, что Британия уведомит Брюссель о готовности остаться в составе таможенного союза ЕС после 2021 года.
К иене доллар подешевел на 0,1 процента до 110,30.
Австралийский доллар прибавил 0,3 процента до $0,7537 после роста на 0,6 процента накануне за счет подъема цен на сырье.
Канадский доллар вырос на 0,2 процента до 1,2766 к доллару США, продолжив начавшееся накануне ралли.
Новозеландский доллар подорожал на 0,1 процента до $0,6905 после подъема с минимума пяти месяцев в $0,6851 на предыдущей сессии.