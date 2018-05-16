Доллар у пика 5 месяцев на фоне роста доходности 10-летних госбондов США выше 3%

Доллар удерживается вблизи пятимесячного максимума к корзине основных валют в среду, поскольку рост доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 3 процентов способствовал возобновлению ралли валюты, которое сошло на нет на прошлой неделе.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников к 8.43 вырос на 0,03 процента до 93,244 после подъема до 93,457 - максимума с 22 декабря - днем ранее.

Доллар начал укрепляться в середине апреля, так как ослабление напряженности на Корейском полуострове и попытки Китая и США избежать полноценной торговой войны позволили инвесторам переключить внимание на высокую доходность американских облигаций по сравнению с другими странами.

Рост доллара остановился на прошлой неделе после не дотянувших до прогноза данных об инфляции в США в апреле, но возобновился во вторник, так как оптимистичная статистика о потребительских расходах позволила доходности 10-летних госбондов подняться до максимума семи лет в 3,095 процента.

Евро снизился к доллару на 0,03 процента до $1,1836 после падения до $1,1815, минимума с конца декабря.

К иене доллар опустился на 0,08 процента до 110,25 иены после подъема до 110,450, максимума с 5 февраля.

Иена практически не отреагировала на данные о снижении ВВП Японии впервые за девять кварталов в период с января по март.

Австралийский доллар подрос на 0,11 процента до $0,7480, днем ранее упав на 0,7 процента. Новозеландский доллар поднялся на 0,15 процента до $0,6871 после падения до пятимесячного минимума в $0,6851.