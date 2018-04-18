Доллар вырос к иене благодаря хорошим экономическим данным США

Доллар вырос к иене в среду благодаря хорошим экономическим данным США, в то время как опасения вокруг торговых отношений Вашингтона и Пекина, похоже, отошли на второй план.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.19 торговался без резких колебаний на уровне 89,534 после подъема на 0,1 процента накануне.

На предыдущей сессии индекс опускался до отметки 89,229 - минимума с 27 марта, однако затем восстановился благодаря превысившим прогнозы данным о строительстве домов и промпроизводстве США в марте.

Доллар подорожал на 0,4 процента до 107,37 иены после снижения до 106,885 во вторник. Восстановление аппетита к риску привело к ослаблению спроса на безопасную японскую нацвалюту.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,2373.

Единая европейская валюта во вторник достигла трехнедельного пика в $1,2414, однако затем опустилась до отметки $1,2336 после того, как исследовательский институт ZEW сообщил, что экономические настроения в Германии в апреле достигли минимума с ноября 2012 года.

Фунт стерлингов торговался без внятной динамики на уровне $1,4295, отойдя от максимума 22 месяцев в $1,4377, достигнутого во вторник, когда данные указали на не дотянувший до прогнозов рост зарплат в Британии.

Австралийский доллар подешевел на 0,1 процента до $0,7765, продолжив снижение, спровоцированное вышедшими во вторник слабыми экономическими данными Китая.

Новозеландский доллар сбавил 0,1 процента до $0,7335.