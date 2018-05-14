Доллар сдал позиции на фоне снижения доходности госбондов США

Наблюдавшееся в последние дни ралли курса доллара иссякло в понедельник на фоне снижения доходности американских гособлигаций ввиду сомнений инвесторов в том, что Федеральная резервная система США проведет серию быстрых повышений ставок в этом году

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 08.45 торговался на уровне 92,455, на 0,09 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

На прошлой неделе в среду индекс достиг максимума четырех с половиной месяцев благодаря росту доходности казначейских облигаций США.

Однако он сдал позиции после того, как менее сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в апреле ослабил ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок ФРС в 2018 году.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США находилась около отметки 2,960 процента. В конце апреля доходность этих бумаг ненадолго превысила отметку в 3 процента.

Евро подорожал на 0,1 процента до $1,1957, восстановившись на прошлой неделе после падения до минимума с 22 декабря - $1,1823.

Доллар практически не меняется по отношению к японской иене, торгуясь вблизи 109,38 иены.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7548, отступив от 11-месячного минимума $0,7413, установленного в среду.

Новозеландский доллар торгуется около отметки $0,6954 после снижения до пятимесячного минимума $0,6903 в четверг на фоне миролюбивой риторики главы центробанка страны.