Доллар умеренно дорожает к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара умеренно растет к евро и иене, инвесторы оценивают геополитические риски и ждут данных по инфляции в США.

По состоянию на 9:23 евро подешевел до $1,1945 против $1,1960 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой евро на то же время стоил 130,48 иены по сравнению со 130,50 иены на закрытие торгов в пятницу.

За доллар к 9:23 давали 109,23 иены против 109,12 иены.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,14%.

Спрос на защитные активы остается высоким на опасениях по поводу выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп на выходных вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным соглашением для Соединенных Штатов". При этом он добавил, что открыт для переговоров по новому соглашению.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и если страна решит из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна готова к такому сценарию, и что США скоро пожалеют о своем решении. Ранее представители Ирана сигнализировали о готовности возобновить ядерную программу.

Также рынок ждет публикации статданных о росте потребительских цен в США в четверг. Ожидается, что отчет министерства труда страны укажет на повышение цен в апреле на 0,3% по сравнению с мартом и о росте показателя на 2,5% в годовом выражении.

Данные об инфляции внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой (ФРС) и учитываются при принятии решения об уровне базовой процентной ставки в стране.