Доллар отошел от максимума 2018 года после данных об инфляции в США

Доллар отошел от пиков четырех с половиной месяцев к корзине основных валют в пятницу после того, как менее сильный, чем ожидалось, рост цен в США в апреле ослабил ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок.

Инфляция в США составила 0,2 процента в апреле в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция составила 0,1 процента, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали показатель в 0,2 процента.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.58 торговался на уровне 92,75 после подъема до отметки 93,42 в среду - максимума четырех с половиной месяцев.

С начала недели индекс прибавил 0,1 процента.

Евро торговался на уровне $1,1910, отойдя от достигнутого в среду минимума полутора месяцев в $1,1823.

Единая европейская валюта торговалась без внятной динамики к иене, удерживаясь у отметки 130,41 после достижения минимума шести недель на уровне 129,24 иены во вторник.

Доллар подорожал на 0,1 процента до 109,48 иены, однако удерживался ниже трехмесячного пика в 110,05 иены, зафиксированного 2 мая.

Австралийский доллар торговался без ярко выраженной динамики на уровне $0,7533, поднявшись с достигнутого в среду минимума 11 месяцев в $0,7413.

Новозеландский доллар отошел от достигнутого в четверг пятимесячного минимума в $0,6903 на фоне миролюбивой риторики главы центробанка страны, торгуясь у отметки $0,6964.

Фунт стерлингов удерживался на уровне $1,3517 после снижения до минимума четырех месяцев в $1,3460 в четверг, поскольку Банк Англии понизил прогнозы роста и инфляции на 2018 и 2019 годы, оставив ставки без изменений.