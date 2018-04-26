Доллар дешевеет к евро и иене

Курс доллара демонстрирует умеренное снижение по отношению к евро и иене после скачка накануне, вызванного ростом доходности гособлигаций США.

Евро торгуется к 9:19 в районе $1,2178 против $1,2161 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 133,2 иены по сравнению со 133,07 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,38 иены против 109,43 иены в среду.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,09%.

В среду доллар подорожал на 0,6% к евро и иене.

Валютные трейдеры продолжают реагировать на изменение доходности гособлигаций США. Во вторник доходность 10-летних US Treasuries превысила 3%, а в среду достигла отметки 3,026%, максимальной с января 2014 года.

"Все дело в доходности US Treasuries, - говорит аналитик Credit Agricole Дэвид Форрестер. - Показатель достиг важного уровня. Если он превысит 3,05%, можно ожидать нового роста доллара. Однако если данные о ВВП США разочаруют рынок, это может оказать поддержку "медведям" в плане американских гособлигаций".

Предварительные данные о росте ВВП США в первом квартале 2018 года будут обнародованы министерством торговли страны в пятницу в 15:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что экономический рост в Штатах в январе-марте замедлился до 2% в пересчете на годовые темпы с 2,9% в предыдущие три месяца.