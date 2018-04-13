Доллар на пике полутора месяцев к иене на фоне роста доходности госбондов США

Доллар приблизился к пику полутора месяцев к иене в пятницу на фоне восстановления аппетита инвесторов к риску, поддержавшего акции и толкнувшего вверх доходность госбондов США.

К 9.23 доллар торговался на уровне 107,58 иены после подъема более чем на 0,5 процента накануне. С начала недели американская валюта подорожала примерно на 0,3 процента к иене.

На данный момент доллар поддерживает подъем доходности госбондов США. Доходность 10-летних облигаций накануне выросла на 5 базисных пунктов, достигнув максимума с конца марта.

Индекс доллара к корзине основных валют немного вырос до 89,793. На предыдущей сессии индекс прибавил 0,2 процента, прервав четырехдневное снижение.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,2327 после снижения на 0,3 процента накануне. С начала недели единая европейская валюта прибавила 0,4 процента при поддержке комментариев чиновников ЕЦБ, укрепивших ожидания нормализации монетарной политики регулятора.

Швейцарский франк торговался без внятной динамики на уровне 0,9629 к доллару после снижения на 0,5 процента накануне.

Австралийский доллар, чувствительный к изменению аппетита к риску, подорожал на 0,2 процента до $0,7774, в то время как новозеландский доллар торговался без резких колебаний у отметки $0,7377.