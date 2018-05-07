Последнее обновление: 07.05.2018 18:21

В Париже бастующие железнодорожники попытались взять штурмом вокзал

Члены профсоюза железнодорожников Sud-Rail, бастующие против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF, попытались днем в понедельник взять штурмом вокзал Монпарнас в Париже.

Как передает телеканал BFMTV, около 200 членов профсоюза, вооружившись файерами, предприняли попытку вторжения в здание вокзала, спровоцировав небольшую панику среди находившихся там людей.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применять дубинки, чтобы оттеснить протестующих.

Против реформы железнодорожной компании массово по всей стране выступают сотрудники SNCF. Первый день массовой забастовки железнодорожников прошел 3 апреля. Работники железных дорог намерены бастовать до конца июня каждую неделю в режиме два дня через три. Протесты железнодорожников влекут большие проблемы с транспортом, в дни забастовок во Франции отменяется большая часть поездов.

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