Французский премьер встретился с забастовщиками-железнодорожниками

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп сегодня провел встречу с представителями профсоюзов железнодорожников и компании SNCF - монополиста железнодорожных перевозок в стране, которые продолжают свою забастовку во Франции.

Это была первая встреча такого уровня со времени начала забастовки, сообщает franceinfo.

"Для нас забастовка продолжается", - заявили бастующие после встречи с главой правительства.

О том, что договориться о прекращении забастовки с первой встречи не удастся, было очевидным еще вчера, когда премьер-министр заявил, что в вопросе реформирования французской железной дороги "возврата назад не будет".

Стороны договорились продолжить переговоры завтра в 17.00.

Ранее бастующие отказывались встречаться с министром транспорта, требуя встречи с главой правительства, от которого ждали "мощного сигнала" об изменениях методов реформирования и начала переговоров.

Забастовщики убеждены, что достигли успеха, поскольку считают, что уровень представления со стороны государства на уровне премьер-министра свидетельствует о том, что давление с их стороны эффективное, поэтому не намерены сдаваться.

Как известно, в начале апреля французские железнодорожники объявили длительную забастовку с целью отмены реформы отрасли, которая по замыслу президента и правительства имела целью уменьшение льгот для работников железной дороги, устранение монополии, повышение конкурентоспособности отрасли, противодействие убыточности.