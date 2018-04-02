Во Франции начинается масштабная забастовка железнодорожников

Несмотря на то, что сегодня во Франции всеобщий выходной, вечером профсоюзы железнодорожных работников объявляют всеобщую забастовку, начало которой запланировано на 19.00.

К железнодорожникам намерены присоединиться работники компании Air France, энергетики и студенты университетов.

«Забастовка на железной дороге будет длиться три месяца. Движение поездов будет прекращаться в среднем два дня в неделю», - сообщили в трех крупнейших профсоюзах работников железнодорожного транспорта - CGT, CFDT и Unsa.

В свою очередь еще один профсоюз железнодорожников SUD-Rail призывает к постоянной забастовке с принятием решения о ее продлении каждые 24 часа.

Касательно вторника, который будет первым после пасхальных выходных рабочим днем, то железнодорожники уже выложили график движения поездов и пригородных электричек, которое будет ограниченным на около 77%. Например, в столичном регионе электрички, связывающие Париж с пригородами, сократят свое движение от 14 до 50% в зависимости от направления. На отдельных линиях движение будет прекращено полностью.

Что касается поездов дальнего следования, то их будут ограничивать по направлениям движения от 11 до 27%, некоторые поезда в одной из компаний.

Профсоюзы железнодорожников бастуют против реформы национальной компании железных дорог SNCF. Реформа имеет целью введение конкуренции в отрасль, поскольку SNCF является монополистом на рынке. Также правительство планирует отменить особый статус и льготы ее сотрудников. Профсоюзы опасаются еще и того, что реформа правительства позволит в будущем приватизировать эту государственную компанию.

Компания Air France планирует присоединиться и уже объявила о забастовке 10-11 апреля. Это уже будет четвертая масштабная забастовка за последние месяцы. В прошлую пятницу, когда был большой наплыв путешественников, в связи с Пасхой, компания отменила 25% рейсов. Работники требуют повышения зарплаты на 6%.