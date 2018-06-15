Последнее обновление: 15.06.2018 13:22

Забастовка железнодорожников во Франции будет продолжена в июле

Забастовка железнодорожников будет продолжена в июле, несмотря на окончательное принятие закона о реформе французской железнодорожной компании SNCF, против которой выступают транспортники, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на генерального секретаря профсоюза CGT.

Первый день массовой забастовки железнодорожников прошел 3 апреля, тогда предполагалось, что она продлится до конца июня.

Работники железных дорог бастуют каждую неделю в режиме два дня через три. Забастовки влекут проблемы с транспортом, во Франции отменяется большая часть поездов. Кроме того, из-за забастовок сотрудников железнодорожная компания несет многомиллионные убытки.

В четверг сенат Франции окончательно одобрил закон о реформе SNCF. В частности, закон предполагает три основных направления реформы: введение в железнодорожную отрасль конкуренции, прекращение с 2020 года приема новых сотрудников на работу со статусом железнодорожника, который дает ряд существенных льгот, и изменение юридического статуса SNCF.

Французские профсоюзы опасаются, что изменение юридического статуса компании в дальнейшем приведет к ее приватизации, однако правительство Франции неоднократно это отрицало.

Против реформы железнодорожной компании по всей Франции массово выступают сотрудники SNCF.

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