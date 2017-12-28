Доллар в минусе, сырьевые валюты продолжили укрепляться

Доллар ослаб в четверг на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США, в то время как сырьевые валюты получили поддержку благодаря ралли цен на металлы и нефть.

К 8.37 индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным валютам-соперникам, снизился на 0,27 процента до 92,776.

В текущем году индекс потерял около 9,2 процента и может понести максимальные годовые потери с 2003 года.

Доходность гособлигаций США со сроком погашения 10 лет в четверг находилась вблизи 2,425 процента, отойдя от пробитого на прошлой неделе девятимесячного максимума в 2,504 процента.

Евро вырос к доллару на 0,34 процента до $1,1927. С начала года единая европейская валюта набрала около 13,3 процента и может показать максимальный годовой прирост с 2003 года.

Доллар подешевел на 0,4 процента к японской иене до 112,88 иены, отойдя от достигнутого 12 декабря месячного максимума в 113,75 иены.

Валюты стран-экспортеров сырьевых товаров продолжили укрепляться за счет подъема цен на нефть до максимумов двух с половиной лет и на медь - до четырехлетних пиков.

Австралийский доллар вырос на 0,33 процента к американскому до $0,7794, а за неделю набрал почти 1 процент.

Канадский доллар подорожал на 0,32 процента до C$1,2616.