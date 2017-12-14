Доллар торгуется без резких колебаний после заседания ФРС

Доллар торговался без ярко выраженной динамики в четверг после падения накануне, когда Федрезерв, как и ожидалось, повысил ставки, но сохранил прогноз изменения политики на 2018 год.

Народный банк Китая также повысил ставки вслед за ФРС, однако основные валюты слабо отреагировали на действия центробанка КНР.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.41 сбавил 0,02 процента до 93,406 после снижения на 0,7 процента в среду.

ФРС повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта, оправдав рыночные ожидания, однако сохранила прогноз изменения ставок на ближайшие годы, хотя некоторые чиновники указывали на возможное ускорение экономического роста в краткосрочной перспективе.

Трейдеры и аналитики сказали, что доллар оказался под давлением после заявления центробанка, поскольку регулятор не пересмотрел в сторону повышения прогнозы относительно динамики ставок в будущем.

К иене доллар прибавил 0,05 процента до 112,59 после снижения на 0,9 процента накануне, отойдя от достигнутого во вторник пика четырех недель в 113,75 иены.

Евро вырос на 0,02 процента до $1,1827 после подъема на 0,7 процента в среду.

В то же время некоторые аналитики ждут, что надежды на прогресс налоговой реформы окажут поддержку американской валюте.

Республиканцы Конгресса в среду достигли договоренности об окончательном варианте налогового законопроекта, голосование по которому может пройти на следующей неделе.

Австралийский доллар прибавил 0,3 процента до $0,7662 после подъема до месячного пика $0,7675 благодаря хорошим данным о занятости за ноябрь.

Инвесторы ждут итогов заседаний Европейского центробанка и Банка Англии позднее в четверг. Оба регулятора, как ожидается, оставят процентные ставки без изменений.