Большинство рынков акций Европы торгуется в плюсе

Большинство фондовых индексов Западной Европы растет в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, инвесторы продолжают отслеживать отчетность крупнейших компаний региона, включая Deutsche Bank, Barclays, Royal Dutch Shell.

Доходность 10-летних гособлигаций США остается выше 3%, что отрицательно влияет на настроения на рынке акций.

ЕЦБ, по оценкам экономистов, сохранит курс денежно-кредитной политики в апреле без особых изменений. Все внимание участников рынка привлекают возможные корректировки заявлений о будущем сворачивании стимулирующих программ. Из-за ухудшения статданных в еврозоне в первые месяцы 2018 года эксперты не исключают, что ЦБ отложит выход из стимулов.

Уровень безработицы в Испании вырос в 1-м квартале до 16,74% с 16,55% в конце 2017 года, тогда как рынок в среднем рассчитывал на снижение до 16,20%.

Индексы делового и потребительского доверия к экономике Швеции упали в апреле до минимальных отметок за 18 месяцев.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 12:12 мск на 0,2%, до 380,83 пункта. Лидерами роста являются предприятия ЖКХ и генерирующие компании, а также производители потребительских товаров. Сырьевые сектора и технологические компании демонстрируют снижение.

Британский индекс FTSE 100 практически не меняется. Германский DAX опустился на 0,1%. Между тем французский CAC 40 прибавил 0,3%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB - по 0,4%.

Котировки ценных бумаг Volkswagen выросли на 3,3%. Крупнейший автопроизводитель Германии подтвердил годовой прогноз. Выручка в I квартале повысилась на 3,6%, тогда как прибыль после учета налога немного снизилась, составив 3,3 млрд евро.

Бумаги других европейских автоконцернов дорожают на сообщениях СМИ о том, что Китай может снизить пошлины на импорт легковых автомобилей наполовину или более - с текущих 25% до 15% или даже 10%.Решение ожидается в мае. Peugeot прибавил 1,3%, Fiat Chrysler - 0,4%, BMW - 0,3%.

Курс ценных бумаг Deutsche Bank повысился на 0,2%.

Стоимость акций BP поднялась на 0,8%. Председателем совета директоров ВР с 1 января станет Хельге Лунд, ранее возглавлявший норвежскую Statoil.

Акции британского банка Barclays подешевели на 0,5%, поскольку он зафиксировал убыток в I квартале в размере 764 млн фунтов из-за судебных расходов.

Капитализация Royal Dutch Shell уменьшилась на 2,9%, несмотря на то, что квартальная прибыль нефтяной компании оказалась максимальной с 2013 года. Показатель подскочил на 69%, до $5,7 млрд.

Цена акций Lufthansa рухнула на 6,2%. Квартальная прибыль авиаперевозчика оказалась втрое меньше ожиданий рынка из-за расширения деятельности Eurowings в Европе и затрат, связанных с банкротством Air Berlin.

Philips Lighting потеряла более 10% стоимости после того, как компания объявила о сокращении чистой прибыли в 1-м квартале на 67%.