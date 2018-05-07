Европейские фондовые индикаторы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов

В начале торгов в понедельник фондовые индексы Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно, при этом биржи Великобритании не работают в связи с праздником (Первый майский банковский выходной).

Инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные о заказах промышленных предприятии в Германии.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в марте сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,5% в помесячном и на 5% в годовом выражении.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:41 мск увеличился на 0,13% - до 387,55 пункта.

Французский индикатор CAC 40 снизился на 0,05%, германский DAX вырос на 0,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,3% и 0,2% соответственно.

Позитивным фактором сегодня стал рост цен на нефть, вызванный опасениями по поводу выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, что может привести к сокращению экспорта иранской нефти.

Акции норвежской Statoil дорожают на 1,8%, итальянской Eni - на 0,3%.

Цена бумаг германской перестраховочной компании Hannover Re поднимается на 2,6%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2018 года на фоне существенного роста страховых премий.

Чистая прибыль Hannover Re в январе-марте повысилась на 3,3% - до 273,4 млн евро, а совокупный объем премий вырос на 18% - до 5,3 млрд евро.

Стоимость акций Nestle увеличивается на 0,6%.

Ранее компания заключила соглашение с американским кофейным гигантом Starbucks о приобретении прав на глобальную продажу потребительских товаров под рядом принадлежащих компании брендов. По соглашению Nestle заплатит Starbucks $7,15 млрд.

Капитализация страховщика Allianz SE поднимается на 0,1% на новости, что компания продает испанскому CaixaBank 8,4-процентную долю в португальском Banko BPI за 178 млн евро.