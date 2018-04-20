Акции Европы готовятся завершить ростом четвертую неделю кряду

Европейские акции стабилизировались в конце недели из-за замедления роста цен на сырье, спровоцировав фиксацию прибыли в акциях горнодобывающих компаний, хотя оптимистичные отчеты Ericsson и Telia поддержали бумаги компаний.

К 11:43 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,19 процента, но растет на 0,5 процента за неделю - четвертую кряду.

Индекс FTSE вырос на 0,4 процента благодаря ослаблению фунта на фоне мягкой риторики управляющего Банка Великобритании Марка Карни. Снижение британской валюты компенсировало падение акций производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser на 4,5 процента после плохого отчета.

Акции Ericsson подскочили в цене на 15 процентов и достигли пика с октября 2008 года после того, как шведский производитель мобильных устройств отчитался о менее крупном, чем ожидалось, убытке в первом квартале, а также валовой марже, превысившей прогнозы.

Акции Telia также достигли высоких показателей, повысившись на 8 процентов, после отчета Nordics telecoms о прибыли, слегка превысившей ожидания, а также объявления о выкупе акций.

Индекс основных ресурсов снизился на 0,1 процента, но закроет неделю ростом примерно на 4 процента. Цены на металлы снижаются второй день подряд с пиков, достигнутых благодаря опасениям о перебоях в поставках после нового раунда санкций США против России.