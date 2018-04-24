Акции Европы выросли, в фокусе - отчеты компаний

Европейские акции немного выросли в начале торгов вторника после выхода квартальных отчетов ряда компаний, в то время как на бумаги производителей чипов

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.21 вырос на 0,19 процента.

Акции AMS, базирующегося в Австрии производителя чипов и поставщика Apple, снизились на 10,7 процента после того, как компания сообщила о низком количестве заказов от одного из основных клиентов.

Акции STMicro в результате подешевели на 1,8 процента, Dialog Semi - на 6,2 процента.

Поддержку техсектору оказали квартальные результаты владельца Google Alphabet, сообщившего о хорошем росте продаж рекламы в поисковой системе.

Бумаги немецкой SAP подорожали на 3,5 процента после того, как производитель ПО отчитался о хороших финансовых результатах в трудном первом квартале и повысил прогноз прибыли и выручки на 2018 финансовый год.