Европейские рынки акций растут благодаря отчетам компаний

Европейские фондовые индексы повысились в начале торгов среды, поддерживаемые воодушевляющими результатами ряда компаний, в то время как инвесторы переключили внимание с геополитики на сезон отчетности за первый квартал.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:10 поднялся на 0,2 процента, тогда как британский FTSE 100 и немецкий DAX прибавили 0,5 и 0,3 процента соответственно.

Рост акций циклических секторов, таких как сырьевой, финансовый и промышленный, в наибольшей степени способствовал подъему рынков.

Бумаги Danone подорожали на 3,1 процента, после того как французская продуктовая группа отчиталась о превысивших прогнозы продажах в первом квартале благодаря хорошему спросу на детское питание в Китае.

Акции провайдера медицинских услуг Mediclinic выросли в цене на 4,9 процента после публикации обновленного годового прогноза, а бумаги компании Vopak, предлагающей услуги в области хранения химических веществ, прибавили 3,8 процента после сообщения компании о возможности значительного улучшения прибыли в 2019 году.

Европейский компании, как ожидается, продемонстрируют умеренный рост прибыли в этот сезон отчетности, особенно по сравнению с США.

Прибыль европейских компаний, как прогнозируют аналитики, выросла на 1,9 процента в годовом исчислении, по данным Thomson Reuters I/B/E/S.

Помимо отчетов, в фокусе внимания оказались также сделки компаний, после того как британский девелопер Hammerson отозвал свою рекомендацию акционерам поддержать слияние с более мелким конкурентом Intu Properties.

Цена бумаг Hammerson выросла на 1,8 процента, тогда как бумаги Intu Properties подешевели почти на 6 процентов, показывая худшую динамику среди компонентов STOXX 600.