Фондовая Европа преимущественно растет, в минусе - французский рынок

В ходе торгов в пятницу европейские фондовые индексы в основном поднимаются, исключение составляет французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,2% - до 385,37 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,4%, германский DAX - на 0,2%, испанский IBEX 35 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%. Французский CAC 40 опустился в ходе торгов на 0,3%.

Внимание трейдеров направлено на апрельские данные о безработице в США, которые будут обнародованы Минтруда США сегодня в 15:30 мск. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 188 тыс. и снижения безработицы до 4% с 4,1%, свидетельствуют данные MarketWatch.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в апреле вырос на 0,2% относительно предыдущего месяца, прогнозируют аналитики. В марте повышение составило 0,3%.

Торговые переговоры между США и Францией, проходившие в Пекине, за которыми пристально следили инвесторы, завершились в пятницу без четких результатов. Источники Bloomberg утверждают, что стороны пришли к соглашению по ряду вопросов, однако остались моменты, в которых мнения США и Китая существенно расходятся, и эти моменты продолжат обсуждаться.

Тем временем в Италии зашли в тупик очередные переговоры о формировании правительства. Президент страны Серджо Маттарела объявил о провале переговоров о создании коалиционного правительства между движением "Пять звезд" и социал-демократами.

Спустя два месяца после парламентских выборов С.Маттарелла не видит перспектив создания правительства большинства, сообщает AFP.

Котировки акций банков BNP Paribas, HSBC и Societe Generale, опубликовавших в пятницу отчеты за 1-й квартал 2018 года, падают соответственно на 2,4%, 3,2% и 6,1%.

BNP Paribas, крупнейший банк Франции по объему активов, сократил чистую прибыль и выручку в 1-м квартале 2018 года, отметив, в частности, неблагоприятную динамику валютных курсов, а также ухудшение показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса Corporate & Investment Bank (CIB).

Британский HSBC Holdings Plc немного сократил чистую прибыль в 1-м квартале 2018 года на фоне существенного увеличения операционных расходов.

Societe Generale зафиксировал более высокую, чем ожидалось, прибыль в 1-м квартале 2018 года, однако его выручка не оправдала ожиданий.

Котировки акций горнодобывающих компаний поднимаются сегодня после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость бумаг Anglo American подскочила на 1%, BHP - на 1,6%, Antofagasta - на 0,8%.

Акции International Consolidated Airlines Group (IAG) подорожали на 4,5%. Авиагруппа, в состав которой входит British Airways, увеличила операционную прибыль без учета разовых факторов на 75% в минувшем квартале.

Капитализация бюджетного авиаперевозчика EasyJet, сообщившего об увеличении загруженности его рейсов в апреле до 93,4% с 92,9% годом ранее, выросла на 2,2%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта в марте, свидетельствуют окончательные данные Markit. PMI сферы услуг уменьшился до 54,7 пункта с 54,9 пункта.

В Германии апрельский сводный PMI опустился до 54,6 пункта с 55,1 пункта, индекс сферы услуг упал до 53 пунктов с 53,9 пункта.

Во Франции сводный индекс вырос в прошлом месяце до 56,9 пункта с мартовских 56,3 пункта, индикатор сферы услуг увеличился до 57,4 пункта с 56,9 пункта.

Банк Франции в пятницу сообщил об увеличении отрицательного сальдо счета текущих операций в марте до 1,3 млрд евро с февральских 0,9 млрд евро. Дефицит баланса торговли товарами во Франции в позапрошлом месяце вырос до 5,26 млрд евро с 5,05 млрд евро.