Европейские фондовые рынки начали торги в плюсе

Большинство фондовых индексов Западной Европы повышается в ходе торгов в четверг. Британский FTSE 100 поднимается вслед за ценами на металлы, достигнув максимума за 10 недель.

Фунт дешевеет после публикации разочаровавших инвесторов данных о розничных продажах в Великобритании: в марте наблюдалось снижение на 1,2% относительно февраля вместо ожидавшихся 0,6%, пишет MarketWatch.

В центре внимания остаются корпоративная отчетность, геополитика и сигналы центробанков о возможности дальнейшего повышения процентных ставок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 почти не меняется, оставаясь чуть ниже 382 пунктов.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,3%, французский CAC 40, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB - по 0,1%.

Слабое снижение (около 0,1%) наблюдается во Франкфурте и Цюрихе.

Цены акций горнорудных и металлургических компаний повышаются вслед за стоимостью цветных металлов: BHP и Antofagasta прибавили по 0,5% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - 0,3%, - 2,8%, Glencore - 7,7%. Котировки акций Evraz Plc выросли на 1,7%.

Алюминий в четверг достиг максимума с 2011 года, никель - с 2014 года на фоне опасений, что санкции США приведут к перебоям в поставках.

Нефть также продолжает активный подъем. Курс акций Shell вырос на 0,6%, Total - на 0,5%.

Рыночная стоимость Nestle SA увеличилась на 0,5%. Органический рост выручки Nestle в I квартале составил 2,8% и превысил консенсус-прогноз, но был несколько слабее, чем у основных конкурентов, отмечают аналитики.

Курс акций шведско-швейцарского концерна ABB подскочил на 4,9% благодаря позитивной отчетности.

Капитализация зарегистрированной в Лондоне инжиниринговой группы Weir Group PLC увеличилась на 5,4%. Компания объявила о покупке американской ESCO Corp. на $1,05 млрд.

Тем временем цена бумаг Unilever упала на 2,2% на торгах в Амстердаме и Лондоне. Компания объявила о выкупе собственных акций на 6 млрд евро. Органический рост выручки Unilever соответствовал прогнозу, а не превысил его, как у Nestle и Danone, и аналитики опасаются слабости ценообразования компании.