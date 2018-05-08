Рынки акций Западной Европы падают во вторник

Европейские фондовые индексы в основном снижаются во вторник, акции нефтекомпаний дешевеют вслед за падением цен на нефть.

Британский рынок, не работавший накануне в связи с банковским выходным, поднимается.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 388,72 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,1%, германский DAX - опустился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,2%.

Итальянский FTSE MIB является лидером падения, теряет 2,2%, на фоне усиливающихся опасений, что стране понадобятся новые парламентские выборы этим летом, поскольку переговоры о создании коалиционного правительства, состоявшиеся в понедельник, не увенчались успехом.

Доходность десятилетних облигаций Италии во вторник выросла на 10 базисных пунктов, поднявшись до 1,87%, максимума с 28 марта.

Внимание рынка во вторник направлено на решение американского президента Дональда Трампа относительно соглашения по ядерной программе Ирана.

Д.Трамп сообщил на своей странице в Twitter накануне, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.

Выход США из соглашения по Ирану приведет к возобновлению действия санкций в отношении страны, в частности, ограничений на экспорт нефти, что может иметь последствия для различных рынков, пишет MarketWatch.

Акции европейских нефтекомпаний снижаются в ходе торгов: стоимость бумаг Royal Dutch Shell опустилась на 0,3%, BP - на 0,8%, Total - на 1%, Statoil - на 0,3%.

Индекс Stoxx Europe 600 Oil & Gas теряет 0,9%.

"Сегодня все внимание направлено на США, где президент Трамп объявит решение по Ирану, - отмечает аналитик XM Мариос Хаджикириякос. - Это решение может повлиять на настрой трейдеров в целом и, возможно, приведет к скупке активов "тихой гавани".

"Иран в случае возобновления санкций может пригрозить новым запуском ядерной программы, что повысит геополитическую неопределенность на Ближнем Востоке. Таким образом, выход США из соглашения окажет поддержку таким активам, как золото и японская иена", - говорит эксперт.

Акции ирландской фармкомпании Shire Plc прибавляют в цене более 4% на торгах в Лондоне во вторник. Японская фармкомпания Takeda Pharmaceutical Co. объявила о покупке Shire за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

Стоимость бумаг Deutsche Post упала на 6% на информации о снижении квартальной прибыли компании.

Капитализация рекрутинговой компании Adecco Group снизилась на 5,3% на фоне ее слабой отчетности.

Цена бумаг LafargeHolcim упала на 2,8%. Производитель цемента, приступивший к реализации пятилетнего стратегического плана, который был объявлен в марте, сократил EBITDA в первом квартале до 700 млн швейцарских франков ($698,4 млн) с 808 млн франков годом ранее.