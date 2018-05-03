Рынки акций Европы снижаются на фоне восстановления евро

Европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов четверга на фоне восстановления евро с четырехмесячных минимумов, в центре внимания инвесторов остается финансовая отчетность компаний.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:15 опустился на 0,26 процента, отступив от трехмесячных максимумов. Немецкий индекс DAX и британский FTSE 100 также немного снизились.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas подешевели более чем на 1 процент, после того как компания отчиталась о росте продаж, который немного не дотянул до прогнозов аналитиков, хотя чистая прибыль выросла сильнее, чем ожидалось.

Бумаги Smith & Nephew, одного из крупнейших в Европе производителей медицинского оборудования, потеряли в цене 6,9 процента, так как компания ухудшила прогноз годового роста выручки.

Цена бумаг Bpost снизилась на 11,7 процента из-за не оправдавших ожидания результатов.

В то же время акции Logitech подорожали на 9,1 процента после выхода превысивших прогнозы квартальных результатов.

Бумаги французской Veolia, специализирующейся на предоставлении коммунальных услуг, выросли на 2,7 процента, так как компания отчиталась об увеличении выручки.