Европейские фондовые рынки открылись в минусе из-за UBS

Европейские фондовые рынки открылись снижением в понедельник из-за разочарования инвесторов после отчета крупнейшего банка Швейцарии UBS, а также под влиянием роста доходности казначейских облигаций США.

К 12:02 панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1 процента, открыв напряженную неделю отчетности в красной зоне.

Акции UBS упали на 3,2 процента, оказавшись среди бумаг, испытавших сильнейшее падение в индексе STOXX, несмотря на превысившие ожидания результаты первого квартала.

Банк осторожно высказался о новом квартале, а трейдеры отметили, что его коэффициент достаточности капитала первого уровня сокращается сильнее прогнозов.

Акции компаний потребсектора, которые инвесторы воспринимали как аналог облигаций за их стабильную выручку и прибыль, внесли наибольший вклад в снижение индекса, после того как доходности американских казначейских облигаций достигли пика с января 2014 года.

Акции Nestle, AB InBev и Unilever пострадали больше всего, снизившись на 0,5-1,7 процента.

Акции Reckitt Benckiser резко упали на 2,3 процента после снижения целевой цены от JP Morgan.