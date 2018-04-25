Фондовые индексы США умеренно снижаются в начале торгов в среду

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение в начале сессии в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 МСК 25 апреля понизился на 87,29 пункта (0,36%) и составил 23936,84 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,88 пункта (0,41%) - до 2623,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял 27,72 пункта (0,4%) и составил 6979,63 пункта.

Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний, включая Boeing и Twitter, а также следят за ростом доходности американских гособлигаций.

Накануне доходность 10-летних US Treasuries впервые с 2014 года превысила 3%, в среду она колеблется около этой отметки. Повышение доходности бондов часто оказывает негативное влияние на рынок акций, поскольку такие бумаги зачастую предполагают больший доход для инвесторов, а стоимость заимствования для компаний возрастает.

При этом в центре внимания находится набирающий ход сезон квартальной отчетности. На данный момент более 80% уже отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, превысили прогнозы рынка по показателю прибыли.

"Во вторник основные американские индексы снизились на фоне предупреждений от крупных компаний, главным образом Caterpillar, относительно того, что рост доходности негативно скажется на их расходах, - отмечает инвестиционный аналитик компании XM Андреас Георгиу. - Интересно, какое развитие получит эта история сегодня".

Акции авиационного концерна Boeing выросли в ходе предварительных торгов на 1,2%. Компания увеличила прибыль и выручку в первом квартале сильнее прогнозов рынка.

Как сообщается в отчетности Boeing, ее чистая прибыль в январе-марте подскочила до $2,48 млрд по сравнению с $1,58 млрд за аналогичный период прошлого года, а выручка увеличилась до $23,386 млрд против $21,96 млрд.

Цена бумаг Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, понизилась на 2,7%, хотя компания во второй раз в своей истории получила чистую квартальную прибыль, при этом рост ее выручки и числа активных пользователей превысил прогнозы рынка.

Капитализация телекоммуникационной компании Comcast опускается на 1,3% на новости, что она сделала официальное предложение о приобретении британской Sky за 22 млрд фунтов ($30,6 млрд).

Также в среду Comcast обнародовала отчетность за первый квартал 2018 года. Компания увеличила чистую прибыль в расчете на акцию до 62 центов с 53 центов за аналогичный период прошлого года, что оказалось лучше прогноза рынка (59 центов). Выручка компании подскочила до $22,79 млрд с $20,59 млрд и также превзошла ожидания ($22,75 млрд).

Стоимость акций производителя электроники Texas Instruments увеличилась на 2,3% на сильной отчетности.

После закрытия рынка в среду свои квартальные финпоказатели обнародуют такие компании, как AT&T, Visa, Qualcomm, Facebook, eBay, PayPal и Ford.