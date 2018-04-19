Индекс S&P 500 вырос за счет энергетического и транспортного сектора

Индекс S&P 500 завершил сессию среды небольшим подъемом, в то время как Dow снизился по итогам волатильных торгов, при этом слабость потребительского и финансового сектора нивелировала уверенный рост бумаг энергетических и промышленных компаний.

Рост цен на нефть оказал поддержку энергосектору, в то время как акции транспортных компаний, в частности CSX Corp, обеспечили подъем промышленного сектора. В то же время акции IBM оказали наиболее серьезное давление на S&P, так как маржа квартальной прибыли технологической компании не оправдала ожидания Уолл-стрит.

Бумаги CSX, третьего по величине в США оператора железных дорог, подскочили на 7,8 процента, поскольку прибыль компании превзошла прогнозы. Результаты оказали поддержку другим акциям железнодорожных операторов, обеспечив рост транспортного индекса Dow Jones на 1,7 процента.

Акции United Continental набрали 4,8 процента, поскольку квартальная прибыль авиакомпании превысила ожидания.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,16 процента до 24.748,07 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,08 процента до 2.708,64 пункта, индекс Nasdaq Composite набрал 0,19 процента, поднявшись до 7.295,24 пункта.

S&P показал краткосрочное снижение в ходе торгов после публикации доклада ФРС, согласно которому активное кредитование компаний, рост потребительских расходов и занятости указывают на то, что экономика США продолжит расти, при этом единственным негативным фактором является риск торговой войны.

Индекс CBOE Volatility, являющийся индикатором волатильности Уолл-стрит, вырос на 0,35 процента до 15,69 пункта, показав первый однодневный прирост после шести дней снижения.