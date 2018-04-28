Уолл-стрит закрылась без внятной динамики на фоне опасений об инфляции и хороших отчетов

Уолл-стрит завершила торги пятницы практически без изменений, поскольку подъем потребсектора во главе с Amazon компенсировал опасения об инфляции, а также снижение технологических и энергетических акций.

Индексы S&P 500 и Nasdaq немного выросли, в то время как Dow завершил сессию на отрицательной территории. Все три индекса снизились по итогам недели, прервав двухнедельный рост.

Рост экономики США замедлился в первом квартале, поскольку темпы увеличения потребительских расходов оказались самыми медленными почти за пять лет, сообщило министерство торговли. Тем не менее подъем зарплат и снижение налогов указывают на то, что замедление может быть временным.

Индекс Dow Jones опустился на 0,05 процента до 24.311,19 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,11 процента до 2.669,91 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,02 процента до 7.119,80 пункта.

Акции Amazon.com выросли на 3,6 процента, поскольку онлайн-ритейлер в четверг отчитался о хороших квартальных результатах.

Семь из 11 основных секторов S&P закрылись в плюсе. Энергетический индекс потерял 1,2 процента из-за снижения акций Exxon Mobil на 3,8 процента.