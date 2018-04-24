Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, в фокусе - отчеты компаний

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленной динамикой индексов, при этом беспокойство по поводу вялого спроса на смартфоны оказало давление на акции технологического сектора и подтолкнуло вниз Nasdaq, но оптимизм инвесторов в отношении корпоративных отчетов позволил избежать более существенных потерь.

Снижение акций технологических компаний оказало давление как на S&P 500, так и на Nasdaq. Бумаги производителей микросхем подешевели после того, как крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd снизил целевой показатель годовой выручки из-за ослабления спроса на смартфоны.

Доходность десятилетних облигаций Казначейства США достигла в понедельник максимальной отметки с января 2014 года на фоне опасений об увеличении объемов предложения госдолга и ускорении инфляции.

“Рынки явно напуганы такой динамикой на рынке облигаций”, - сказал Стивен Массокка, старший вице-президент компании Wedbush Securities в Сан-Франциско, отметив, однако, что хорошие корпоративные отчеты оказывают поддержку котировкам.

Аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, за первый квартал увеличилась примерно на 20 процентов в годовом исчислении, что станет максимальным приростом за семь лет, свидетельствуют данные Thomson Reuters I/B/E/S.

Акции Alphabet Inc, материнской компании Google, немного прибавили в цене на волатильных торгах после закрытия официальной биржевой сессии. Компания отчиталась о росте прибыли на 73 процента в первом квартале.

На этой неделе квартальные результаты опубликуют некоторые из крупнейших компаний технологического сектора, включая Facebook Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Intel Corp.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,06 процента до 24.448,69 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,01 процента до 2.670,29 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,25 процента, опустившись до 7.128,60 пункта.

Шесть из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили сессию на положительной территории, в лидерах роста оказался индекс телекоммуникационного сектора.