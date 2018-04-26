Фондовые индексы США растут в начале торгов

Американские фондовые индексы растут в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности.

Опасения, связанные с быстрым ростом процентных ставок в США, сохраняются, поскольку доходность десятилетних US Treasuries остается около психологически важной отметки в 3%, пишет MarketWatch. По данным на 17:30 мск доходность этих бумаг составляла 2,981% годовых.

Финансовые отчеты компаний за минувший квартал, опубликованные в среду-четверг, были в основном благоприятными.

На данный момент показатели более 80% компаний индекса S&P, обнародовавших квартальную отчетность, оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в четверг повысился на 163,8 пункта (0,68%) и составил 24247,63 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 19,33 пункта (0,73%) - до 2658,73 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 98,3 пункта (1,4%) и составил 7102,04 пункта.

Акции Facebook в ходе торгов в четверг прибавляют в цене 8,4%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, зафиксировала рекордную прибыль в 1-м квартале 2018 года и увеличила выручку на 49%. Столь сильному росту показателей не помешал скандал, связанный с утечкой данных пользователей и их использованием в рекламных целях.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices (AMD), квартальная прибыль которой превзошла ожидания рынка, взлетела на 13%. Производитель полупроводников также дал сильный прогноз выручки на год.

Акции Chipotle Mexican Grill Inc. подорожали на 22%. Выручка сети закусочных в январе-марте увеличилась на 7,4%, до $1,1 млрд, продажи ресторанов, открытых не менее года назад, выросли на 2,2%.

Капитализация Ford Motor повысилась на 2,7%. Прибыль и выручка автопроизводителя в первом квартале оказались лучше прогнозов экспертов.

Капитализация AbbVie подскочила на 4%, фармкомпания объявила о запуске программы выкупа акций объемом до $7,5 млрд после более высокой, чем ожидалось, прибыли за прошедший квартал.

Стоимость бумаг ConocoPhillips увеличилась на 1,1%. Нефтекомпания увеличила прибыль в первом квартале, а также повысила целевой показатель добычи на год.

Тем временем, акции General Motors, сократившей квартальную чистую прибыль на 60% из-за высоких расходов на реструктуризацию, теряют в цене 1,7%.

Бумаги eBay Inc., прогноз прибыли которой разочаровал экспертов, подешевели на 5,9%.

Акции AT&T упали в цене на 6,3% из-за более слабых, чем ожидалось, показателей прибыли и выручки в минувшем квартале.

Стоимость акций Time Warner Inc. опустилась на 2,4%. Медиагруппа увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, однако сообщила о сокращении выручки подразделения Warner Bros.