Уолл-стрит снизилась из-за потребительского, технологического секторов

Основные индексы США снизились в четверг на фоне падения потребительского сектора во главе с акциями производителей табачной продукции, а также бумаг технологических компаний.

Рынок восстановил часть потерь в конце сессии после того, как агентство Bloomberg сообщило, что заместитель генпрокурора США Род Розенстайн на прошлой неделе сказал президенту Дональду Трампу, что он не является мишенью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося вмешательства России в выборы.

Акции Philip Morris International Inc, одной из крупнейших в мире табачных компаний, резко снизились после того, как фирма отчиталась о не дотянувших до прогнозов квартальных результатах.

Распродажу акций производителей чипов спровоцировало предупреждение Taiwan Semiconductor (TSMC), крупнейшего в мире производителя полупроводников и поставщика Apple, о слабом просе на смартфоны и более медленном, чем прогнозировалось ранее, росте сектора.

Помимо разочаровывающих финансовых результатов Philip Morris и Procter & Gamble Co, давление на потребсектор также оказал подъем доходности 10-летних госбондов США, поддержавший банковские акции.

Индекс Dow Jones сбавил 0,34 процента до 24.664,89 пункта, индекс S&P 500 - 0,57 процента до 2.693,13 пункта, индекс Nasdaq Composite - 0,78 процента до 7.238,06 пункта.

Потребсектор S&P снизился на 3,2 процента. Бумаги Philip Morris потеряли 15,6 процента, акции Altria, материнской компании Philip Morris USA, подешевели на 6 процентов.

Акции Procter & Gamble сбавили 3,3 процента после того, как компания сообщила, что сокращение складских запасов ритейлеров и повышение расходов на сырье и транспортировку ударили по ее марже.

Акции Apple подешевели на 2,8 процента, поскольку многие аналитики посчитали, что предупреждение TSMC о слабых продажах смартфонов было преимущественно спровоцировано опасениями о спросе на iPhone. Торгуемые в США акции TSMC потеряли 5,7 процента.